Bilecik'in ihtiyar delikanlıları 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası'na hazırlanıyorlar

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası’na hazırlanan ekiple bir araya geldi.

Huzurevi bünyesinde iki yıl önce kurulan takımın 10 sporcusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenecek olan 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası’na katılacak. Şampiyona hazırlanan ekibi ziyaret eden Vali Kızılkaya, "İhtiyar delikanlılar bocceyle hem keyifli vakit geçiriyorlar hem de dinç kalıyorlar. Bilecik Huzurevi ve Çivril Huzurevi sakinleri arasında gerçekleşen Bocce Turnuvasına katılarak her iki takımada başarılar diledik" dedi.