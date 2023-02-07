Bilecik'in ilçeleri afedzelere yardım göndermek için seferber oldu

Bilecik’in ilçe belediyeleri, kaymakamlıkla koordineli olarak Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem sonrası afedzelere ulaştırmak için yardım kampanyaları düzenledi.

Osmaneli Belediyesi, Bayırköy Belediyesi, Gölpazarı Belediyesi, Pazaryeri Belediyesi, İnhisar Belediyesi Kahramanmaraşta’ta meydana gelen deprem sonrasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Önceliğin temek ihtiyaçlara verilmesiyle birlikte deprem bölgesine götürülmek üzere, yorgan, battaniye, yağmurluk, kuru erzak, çocuk bezi, çocuk maması, ıslak mendil, el feneri, ısıtıcı ve benzeri malzemeler toplandı. En kısa zamanda afet bölgesine ulaştırılacak olan yardımlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başkanlığı koordinesinde depremzedelere ulaştırılacak.