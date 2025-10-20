Bilecik'in ilçelerinde muhtarlar unutulmadı

Bilecik’in Söğüt ve Bayırköy ilçelerinde Muhtarlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Söğüt’te Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Fadime Çimen, ilçede görev yapan muhtarları ziyaret ederek Başkanı Ferhat Durgut’un selamlarını iletip günlerini kutladı. Ziyaretlerde, muhtarlara çiçek takdim edilerek özverili çalışmaları için teşekkür edildi.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut, mesajında "Vatandaşlarımızla devletimiz arasında köprü görevi üstlenen tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bayırköy Belediyesi de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Belediye Başkanı Aykut Dilsiz mesajında, "Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Hem milleti hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum" dedi.