Bilecik'in ilk yangın söndürme helikopteri göreve başladı

Bilecik’te son günlerde artan orman yangınlarının ardından bölgeye tahsis edilen yangın söndürme helikopteri göreve başladı.

Bilecik ormanları başta olmak üzere Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bursa gibi civar illerdeki ormanlarda muhtemel yangınları söndürmek üzere kent merkezine bağlı Vezirhan’da konuşlanan helikopter ekibi, 3 pilot, 2 ormancı teknik eleman ve 3 teknisyenden oluşuyor. Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Bölge Müdürü Esat Şimşek ile birlikte helikopter ekibine görev yerinde ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, incelemeler sonunda, "Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan tüm orman yangın ekiplerine başarılar diliyorum" dedi.