Bilecik'in kanalizasyon ve altyapıda çözümü sağlayan proje tamamlandı

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ve şehrin kanalizasyon ve altyapısında köklü çözüm sağlayan çalışma tamamlandı.

Bilecik terfi merkezleri, kollektör hattı, güney hat-2 ve güney hat-3 yağmursuyu hattı yapım işi ile ’Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu İnşaatı ve Bir Yıl İşletilmesi İşi’ adıyla gerçekleştirilen çalışmalar, belirtilen süre kapsamında tamamlandı. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt ve ilgili birim müdürleri, çalışmaların tamamlandığı alanlarda incelemelerde bulunarak, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Bilecik Belediyesi ve İller Bankası kontrolörlüğünde tamamlanan projenin tamamlanmasıyla birlikte kanalizasyon ve yağmur suyu ayrı hatlarda akacağı bilgisini veren Başkan V. Subaşı, çalışma ile birlikte çevrenin korunmasına da büyük katkılar sağladıklarını söyledi.

"6 yıldır atıl halde bulunan biyolojik atıksu arıtma tesisi faaliyete girdi"

Çalışmanın teknik bilgisi hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt, projenin tamamlanmasıyla birlikte 6 yıldır atıl halde olan biyolojik atıksu arıtma tesisinin de faaliyete girdiğini kaydetti. Proje kapsamında tesiste güçlendirme ve yenileme çalışmaları yaptıklarını aktaran Akyurt, ‘’2021 yılında yer teslimini yapmış olduğumuz Bilecik Kanalizasyon Altyapı Projesi ve Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Rehabilitasyon projesinin sonuna geldik. 10 tane terfi merkezlerimizin yapımı tamamlandı. Terfi merkezlerimizin çalışmasıyla birlikte şehrimizdeki atık suyun yaklaşık yüzde 95’lik kısmı faaliyete koyduğumuz biyolojik atıksu arıtma tesisimize ulaştı. Artık son kabul aşamasına geldik ihale makamıyla birlikte. İki tane numune alındı, sonuçlar olumlu çıktı. Son bir numunemiz var. Ondan sonra da tesisin işletme süreci başlamış olacak" ifadelerini kullandı.

"Kötü koku ve görüntüye neden olan sular artık akmıyor"

Proje kapsamında Şeyh Edebali Türbesi karşısı ile mezarlık bölgesindeki alanlarda görülen kirli su şelaleleri sorununun da ortadan kalktığını hatırlatan Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt, ‘’Bu projemizin tamamlanmasıyla beraber, herkesin beklediği Dalakderedeki kötü koku ve görüntü de çözüme kavuşmuş olacak. Aynı zamanda Edebali havzası ile hamsu deresini de bu kötü görüntü ve kokudan kurtarmış oluyoruz. Başta şehrimizi ziyaret eden misafirlerimiz olmak üzere çoğu kişinin atık su olduğunu bilmediği bu kirli suları da ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.