Bilecik'in kokusu artık şişelerde

Bilecik’in kendine özgü kokusu, yerel bitkilerden üretilen kozmetik ürünlerle şişelere taşındı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2025 Yılı Mart-Nisan Dönemi Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Bilecik’e özgü kozmetik ürünlerin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık" projesi, Prof. Dr. Ülküye Dudu Gül koordinatörlüğünde başarıyla tamamlandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin farklı birimlerinden akademisyenler ile yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin katılımıyla yürütülen proje kapsamında, Bilecik’e özgü kozmetik ürünlerin geliştirilmesine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Uygulamalı eğitimler sırasında örnek ürünler tasarlanarak BEBKA yönetimine sunuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, BEBKA yönetimine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Üniversite olarak şehrimizin yerel kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu tür projelerin artmasını temenni ediyorum" dedi.

Projenin kapanışında düzenlenen belge takdim töreninde katılımcılara sertifikaları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram ve Bilecik İli BEBKA Temsilcisi Banu Çiçek Güngördü tarafından verildi.