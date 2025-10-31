Bilecik'in sanayi ve yatırım potansiyeli masaya yatırıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in başkanlığında, 3. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Bilecik’in sanayi ve yatırım potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlendi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in başkanlık ettiği toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile belediye başkan yardımcıları da katılım sağladı. Toplantıda, 3. OSB’nin altyapı çalışmaları, yatırımcı talepleri ve bölgeye yapılacak yeni projeler ele alındı.

Vali Sözer, sanayinin şehir ekonomisine katkısının önemine vurgu yaparak, "Bilecik’in ekonomik gelişimi ve istihdam imkanlarının artırılması için OSB yatırımlarının önemi büyük" dedi.

Belediye Başkanı Mızrak Subaşı da toplantıda, belediye olarak OSB’ye verilen desteğin süreceğini ve yatırımcıların her zaman yanlarında olunacağını ifade etti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.