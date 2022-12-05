TEMA Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan, Bilecik’in toplam flor ve faunası İngiltere’nin toplamından fazla olduğunu söyleyerek, "Dört iklim bölgesinde yer alan ilimiz bu risklerin merkezi konumundadır. Toprağın, suyun, iklimin korunması gıdamızın korunması demektir" dedi.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Bilecik İl Temsilcisi tarafından Atatürk Parkı önünde bir stant kurularak vatandaşlara broşürler dağıtıldı. Burada toprağın önemine değinen TEMA Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan "Toprak, karadaki tüm canlıların yaşamını sağlayan ve iklimi düzenleyen bir doğal varlıktır. Böcekler, mantarlar, kuşlar, sürüngenler, memeliler gibi karadaki tüm tüketici canlı gruplarının yaşamı bitkilere bağlıdır.Bitkilerin yaşamı ise kökleriyle tutunabileceği toprağa, topraktaki suya, besin elementlerine ve toprak canlılarına bağlıdır. Başta azot olmak üzere topraktaki çok sayıda besin elementini bitkiler için kullanılır hale getiren topraktaki canlılardır. Hatta bitkilerin hastalıklara karşı dirençli, sağlıklı olmasını sağlayan da toprağın erozyona karşı direncini artıran da toprak canlılarıdır. Küresel ısınma ve iklim çeşitliliği biyolojik çeşitliliği tehlikeye atmaktadır. Bilecik toplam flor ve faunası İngiltere’nin toplamından fazladır. Dört iklim bölgesinde yer alan ilimiz bu risklerin merkezi konumundadır. Toprağın, suyun, iklimin korunması gıdamızın korunması demektir. TEMA Vakfının 30’uncu kuruluş yıl dönümünde toprağımızın korumanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için stant açmış bulunuyoruz. Halkımızın ilgisinden son derece memnunuz. Çalışmalarımız aratarak devam edecektir" dedi.