Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, birliğe bağlı Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisini ziyaretinde, "Bilecik’in tüm çöpleri bu tesiste ayrıştırılıyor, değerli atıklar dönüştürülüyor" dedi.

Başkan Yaman, Bilecik Belediyeler Birliği’ne bağlı merkeze bağlı Kızıldamlar Köyü’nde bulunan Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisini ziyaret etti. Tesiste birlik çalışanları ve yetkililerinden bilgi alan Başkan Yaman, "Bilecik’imizin tüm köylerinin beldelerinin ilçelerinin ve il merkezinin çöplerinin ayrıştırılıp içindeki değerli atıkların dönüştürüldüğü tesisimiz çalışanlarımızın da gayretleri ile her geçen gün daha da verimli çalışmaya devam ediyor. Bu konuda emek veren tüm kardeşlerimize bizlerden desteklerini eksik etmeyen belediye başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.