Bilecik kapalı pazarda çatıdan zemine yenileme hamlesi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kapalı Pazar’daki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talepleri yerinde dinledi.

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu ve ilgili birim müdürleriyle pazar esnafını gezen Başkan Subaşı, yapılan çalışmalar ve yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Kapalı Pazar’da çatı onarımı, su giderleri, ışıklandırma ve zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını belirten Subaşı, "Esnafımızın taleplerini yerine getirdik" dedi. Ziyarette esnaf ve vatandaşların görüşlerini dinleyen Başkan Subaşı, iletilen taleplerin değerlendirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Pazar ziyareti sırasında çocuklar ve anneleri tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.