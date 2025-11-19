Bilecik Kent Belleği projesinde yeni adımlar belirlendi

Bilecik Kent Belleği Yayın Kurulu’nun 7’inci Toplantısı, proje paydaşlarının katılımıyla Bilecik Kent Konseyi’nde gerçekleştirilerek, yeni adımlar belirlendi.

Bilecik Kent Belleği Yayın Kurulu’nun 7’inci Toplantısı, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü’nden proje akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Okumuş, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Serhat Ay, Kalite Koordinatörlüğü personeli Gülden Çavdar, Bilecik Belediyesi bilişim sorumlusu Salih Zeyhan ve Bilecik Kent Belleği Söyleşileri Sorumlusu Orçun Yangın katıldı. Toplantıda, vatandaşlardan gelen yeni fotoğraf ve belge koleksiyonları detaylı şekilde incelendi. Ayrıca Bilecik Kent Belleği internet sayfasının İngilizce hizmet vermesi, altyapının geliştirilmesi, tarihi şehir haritası çalışmalarının programlanması, yeni söyleşi çekimlerinin planlanması ve kent belleği kitaplığının düzenlenmesi gibi konular değerlendirildi.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, "Kent belleği projemiz, güçlenen altyapısı ve genişleyen koleksiyonlarıyla büyümeye devam ediyor. Şehrimizin hafızasına katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.