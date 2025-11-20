Bilecik Kent Belleğine yeni katkı

Bilecik Kent Belleği yeni katkı ile zenginleşiyor.

Bilecik Kent Konseyi tarafından yürütülen Kent Belleği çalışmaları, Pazaryeri eski Belediye Başkanı Mehmet Uğurlu’ya ait yeni belge ve fotoğraflarla genişledi. 01.06.1968 - 10.12.1973 tarihleri arasında görev yapan Uğurlu’nun torunu Meltem Sönmez, dedesine ait fotoğraf ve belgeleri Kent Belleği ile paylaştı.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, "Kıymetli katkısı ve ilgisi için kendisine teşekkür ederiz. Katkı, şehrin tarihine ışık tutacak önemli bir kaynak oluşturuyor. Kent Belleği çalışmaları, şehrin kültürel ve tarihi mirasının korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor" dedi.