Bilecik şehidine hazırlanıyor

Bilecik, geçtiğimiz gün Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın naaşını bekliyor.

Şehidin Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak’ta oturan babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan’ın evlerinde Türk bayrağı dalgalanırken, bugün de valilik ve belediye işbirliğinde şehidin cenaze namazının kılınacağı Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde hummalı bir çalışma başlatıldı. Şehidin cenazesinin yarın Bilecik’e getirilmesi beklenirken, Cumhuriyet Meydanı ve caddesine, çevredeki evlere dev Türk bayrakları asıldı.

Taksiciler şehir mezarlığına vatandaşları ücretsiz taşıyacak

Kentte taksiciler de araçlarını Türk bayrakları ile süslerken, camlarına Şehit İlhan Ongan’ın fotoğrafını astı. Park Taksi Durak Başkanı Ahmet Burak Oğuz, kent genelinde tüm taksilere Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafının asıldığı söyleyerek, "20 şehidimizin bir tanesi de Bilecik’imizin evlatlarından. Biz taksiciler olarak yarın şehidimizin gömüleceği şehir mezarlığına ücretsiz olarak halkımızı taşımaya hazırız. Aynı zamanda şehidimizin fotoğrafını ve Türk bayrağımızı taksilerimize asarak şehidimizin yasını tutuyoruz. Vatan sağ olsun" dedi.