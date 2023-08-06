Bilecik Şerifpaşa Camii'nde Saç-ı Şerif ziyarete açıldı

Bilecik’te Şerif Paşa Camii’nde Hz. Muhammed’e ait saç teli ziyarete açıldı.

Cam fanus içerisinde muhafaza edilen Hz. Muhammed’e ait saç teli, düzenlenen törenle Şerifpaşa Camii’ne teslim edildi. Törende Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun bir konuşma yaptı. Kutsal emanetin Bilecik’te bulunmasından mutluluk duyduğunu belirten Erhun, “Bugün itibarıyla Şerifpaşa Camii’nde güzel bir hatıraya şahitlik edeceğiz. Peygamber Efendimizin mübarek saçlarından bir teli (Saç-ı Şerif) hatıra olarak camimize emanet edilecek. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin başta Hırka-i Şerifi olmak üzere bizlere kalan kutsal emanetlerini ve diğer hatıralarını hiçbir zaman zail edemeyiz. İşte o emanetlerden birisi de bugün camimize ulaşmış oldu Elhamdülillah. İlk önce Kayıboyu Camiize Sakal-ı Şerif temin eden, sonrasında Bozüyük Ulu Cami ve bugün de Şerifpaşa Camiimize Saç-ı Şerif’i kazandıran Erdoğan Tunç beyefendiye teşekkür ediyorum. Efendimizin mübarek hatırası Saç-ı Şerif’i Bilecik’imize bereket olsun inşallah. Rabbim o kutlu nebinin yolundan ve mübarek sünnetinden bizleri ayırmasın” dedi.

Konuşmaların akabinde Saç-ı Şerif, Erdoğan Tunç tarafından Vali Kemal Kızılkaya’nın da bulunduğu törende İl Müftüsü Erhun’a teslim edildi. Cuma namazı sonrası ziyarete açılan Saç-ı Şerif vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Saç-ı Şerif’i gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.