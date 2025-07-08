Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde bilimsel eğitim atağı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezince ’Temel Hücre Kültürü Teknikleri’ konulu bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitim; Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali Taghizadeghalehjoughi, Doç. Dr. Sıdıka Genç, Doç. Dr. Demet Çelebi, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Çınar, Dr. Öğr. Üyesi Damla Gül Fındık ve Dr. Öğr. Üyesi Funda Çatan İnan’ın eğitmenliğinde yapıldı. Dört gün süren eğitimde, hücrelerin laboratuvar ortamında çoğaltılması ve büyütülmesi, hücre davranışlarının incelenmesi, immünohistokimyasal boyama teknikleri, western blot yöntemiyle protein düzeyi ölçümü, eliza analiz yöntemleri ile elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi gibi konular ele alındı.

Hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikaları verildi.