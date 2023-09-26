Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin acı günü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Sabuhi Huseynov, Azerbaycan'da şehit oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin acı günü
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Sabuhi Huseynov, Azerbaycan’da şehit oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Sabuhi Huseynov, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Karabağ’da Ermeni güçlerinin döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Sabuhi Huseynov’un mezarlığına çiçekler bırakıldı.

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