Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyaz önlükler giyildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Programa, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve protokol üyeleri katılım gösterdi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Beyaz Önlük Giyme töreninin ikincisi gerçekleşti. Tıp Fakültesine başlayan 92 öğrenci, protokol üyelerinin verdiği beyaz önlükleri giydi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Dundar törenin açılış konuşmasını yaparak, "Kaliteli bir eğitim bizler için önemlidir. Bu ülkeye kazandırılacak hekimler donanımlı olduğu müddetçe bu Tıp Fakültesinin kalitesini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Rektör Şükrü Beydemir yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin savaşına değinerek savaşın çok fazla masum insanı katlettiğini belirterek lanetledi. Ardından ise tüm doktor adaylara başarı konuşmasını gerçekleştirdi.

Subaşı, "Yeni bir döneme adım atan doktor adaylarımızı kutluyorum. Bundan sonra ki dönemlerde bu ülkeye en faydalı, en iyi şekilde hizmet verecek ve sağlığımızı emanet edeceğimiz doktor adaylarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından tören öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesiyle sona erdi.