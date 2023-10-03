Bilecik'te 'Güvenlik Tedbirleri Toplantısı' yapıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek için masaya oturdu.

Bilecik Valiliğinde Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleşen ’Güvenlik Tedbirleri Toplantısı’na Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve çeşitli kamu kurum yöneticileri katılım gösterdi. Gerçekleşen toplantıda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı tüm fakülte ve yüksekokullarda eğitim gören öğrencilerin barınma konusu ele alındı. Eğitim öğretim yılını en verimli şekilde geçirmeleri için alınacak tedbirler görüşüldü. Vali Aygöl toplantıda, "Tüm üniversiteli gençlerimizin başta barınma ihtiyacı olmak üzere herhangi bir sorun yaşamadan sadece eğitimlerine odaklanmalarını ve evlatlarımızın kendi evlerindeymiş gibi güven ve huzur içinde olmalarını sağlamalıyız’’ ifadelerini kullandı.