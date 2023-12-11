Bilecik'te ''Koşabiliyorken Koş'' projesi kapsamında vatandaşlar antrenmanlar yapıyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafınca düzenlenen proje ile vatandaşlar antrenman yapıyor.

Bilecik'te ''Koşabiliyorken Koş'' projesi kapsamında vatandaşlar antrenmanlar yapıyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafınca düzenlenen proje ile vatandaşlar antrenman yapıyor.

’’Koşabiliyorken Koş’’ projesi ile uzman antrenörler tarafından vatandaşlar keyifli antrenmanlar yapıyor. Spor yapmanın yararları ile tanışan vatandaşlar proje kapsamında çeşitli aktivitelerde bulunuyor. İkili grup şeklinde voleyboldan, atletizme kadar çeşitli sporların oynandığı proje yoğun katılım ile devam ediyor.