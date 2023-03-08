Bilecik'te '1 Günlük Harçlığım, 1 Paket Bakliyatım' kampanyası başlatıldı

Bilecik’te bulunan bir okulda öğrenciler ‘1 Günlük Harçlığım, 1 Paket Bakliyatım’ kampanyası başlattı.

Bilecik’te Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulundan ülkede yaşanan deprem afetinde mağduriyet yaşayan ailelere yardım amaçlı ‘1 Günlük Harçlığım, 1 Paket Bakliyatım’ yardım kampanyasında tüm okul öğrencilerinden gelen harçlık ve bakliyat paketleri Bilecik Kızılay şubesine okuldaki öğrencilerin destekleriyle teslim edildi. Bakliyat erzakı ve nakit yardım toplayan öğrencilerin duyarlılık gösterdiği kampanyanın birliktelik ruhuna destek olma amacı, velileri mutlu ederken eğitim camiasında takdirle karşılandı. Öğrenciler böyle zor bir zamanda her türlü yardıma okul olarak devam edeceklerini belirttiler.