Bilecik'te 'Antrenör Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ’Mart Ayı Antrenör Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’ İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; şube müdürleri ve spor il müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler katıldı. Toplantıda, geçmiş dönem istatistiki verileri değerlendirilirken spor alanında gelecek dönemki beklentiler görüşüldü.

İl Müdürü Özdemir toplantıda yaptığı konuşmada, “Yaptığımız ve yapacağımız sportif eğitim faaliyetlerinin alt yap ve elit sporcu seçimi ve eğitimi gibi farklı eğitim programları içermesi gerekmektedir. Nitekim Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yetenek taraması projesi de elit sporcularımızın belirlenmesi amacı taşımaktadır. Bu projede görev alan antrenörlerimiz proje sonunda belirledikleri ilimizin gençlerini spora kazandırarak, özverili ve disiplinli bir şekilde çalışarak bu sporcularımızı milli takımlarımıza kazandırmak hedefimiz olmalı” ifadelerine yer verdi.