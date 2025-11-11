Bilecik'te 'Bilişim sistemleriyle hırsızlık' suçundan aranan şahıs yakalandı
Bilecik'te 'Bilişim sistemleriyle hırsızlık' suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Kuyubaşı Köyü’nde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık’ suçundan aranan Yusuf C. yakaladı. Yakalanan şahıs alınan ilk ifadesinin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarıldı. Şahıs ardından çıkarıldığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezası alarak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.