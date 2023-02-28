Bilecik'te 'Değerlendirme ve İstişare' toplantısı düzenlendi

Bilecik İl Müftülüğü tarafından 'Değerlendirme ve İstişare' toplantısı düzenlendi.

Bilecik'te 'Değerlendirme ve İstişare' toplantısı düzenlendi
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Bilecik İl Müftülüğü tarafından ’Değerlendirme ve İstişare’ toplantısı düzenlendi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığında Aile ve Dini Rehberlik Büroları (ADRB) görevlileriyle Değerlendirme ve İstişare toplantısı il binasının toplantı salonunda gerçekleştirildi. 2022 yılında yapılan çalışmaların değerlendirilip ele alındığı ve 2023 yılında planlanan hizmetlerin istişaresinin yapıldığı toplantıya, Bilecik İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Bilecik İl Müftülüğü Şube Müdürü Şerafettin Karagöz, ADRB koordinatörleri ve manevi danışmanlar katıldı.

Bilecik'te 'Değerlendirme ve İstişare' toplantısı düzenlendi