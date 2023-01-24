Bilecik'te 'Değerlerimizi, Kültürümüzü Tanıyoruz' projesi hayata geçirildi

Bilecik’te anaokulu öğrencilerine yönelik "Değerlerimizi, Kültürümüzü Tanıyoruz" projesi hayata geçirildi.

Projeyle yola çıkan Anaokulu öğrencileri, yaşadıkları yeri tanımakla işe başladı. Öğretmenleri ile birlikte Bilecik’e ait yöresel kıyafetleri, yöresel yemekleri, türküleri, örf ve âdetlerini yaparak yaşayarak öğrendiler. Hem öğreniyorlar hem de çok keyifli vakit geçiriyorlar. Veliler çocuklarının bu tür etkinliklerde Bilecik’e bağlı olan bir nesil farkındalığı çalışmalarının kendilerini memnun ettiğini ifade ederek okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.