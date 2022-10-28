Bilecik'te 'Din ve Kişisel Gelişim' konulu konferans düzenlendi

Bilecik’te üniversite gençliğine yönelik “Din ve Kişisel Gelişim” konulu konferans düzenledi.

Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. İbrahim Gürses katıldı. Konferans Osmanlı Hafızlık Kur’an Kursu öğreticisi Bayram Dinç’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açış konuşmasını yapan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, “Bizleri kırmayıp ilimize teşrif eden, aynı zamanda Bilecik’imizin bir evladı olan Prof. Dr. İbrahim Gürses hocamıza teşekkür ediyorum. Bu tarz programlar ve konferanslardan öğrenilen bilgiler çok kalıcı oluyor. İstifade etmeye çalışalım. Konferansımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İbrahim Gürses “Din ve Kişisel Gelişim” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu tarafından Prof. Dr. İbrahim Gürses’e çiçek takdim edildiği program çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Konferansa İl Müftüsü Ali Erhun’un yanı sıra Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, TDV Bilecik Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.