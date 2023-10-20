Bilecik'te 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çalışmaları

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde broşür dağıtıldı.

Bilecik'te 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çalışmaları
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrencilere broşür dağıtıldı. Ayrıca belirli noktalara konulan stantlarda 2 bin 634 üniversite öğrencisi ‘Uyuma’ uygulaması ve web sitesi hakkında bilgilendirildi..

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

’Narkonokta’ faaliyetleri kapsamında şehrin her yerinde stant kurulup bilgilendirmeler yapılmaya devam edeceği bildirildi.