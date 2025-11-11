Bilecik'te 'Gençler Bakanlığında' projesi kapsamında 90 öğrenci Ankara'ya uğurlandı

Bilecik’ten Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü "Gençler Bakanlığında" projesi kapsamında 90 öğrenci Ankara’ya uğurlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında 90 öğrenci Ankara’nın tarihi, kültürel ve siyasi mekânlarını ziyaret edecek. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, öğrencilerle bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdi. Demir, öğrencilere gezi boyunca dikkat etmeleri gereken hususları aktararak, gençlere verimli bir deneyim yaşamaları için tavsiyelerde bulundu. Ardından öğrenciler, heyecanla Ankara’ya doğru uğurlandı.

İlgili program ile gençlerin tarih, kültür ve siyaset alanında bilgi ve deneyim kazanmaları hedefleniyor.