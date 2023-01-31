Bilecik’te ’İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare’ toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında yapıldı. Toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı Erdal Bayram, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Halis Çelik ve Tahsin Yazır, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Osman Bat, Bilal Eği, İsa Güneş, Ali Güder, Mustafa Doğru ve Zekai Çobandere ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

İl Müdürü Akyol, toplantıya katılan birim amirlerine, ilçe milli eğitim müdürleri ile şube müdürlerine teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.