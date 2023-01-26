Bilecik'te 'Kahraman Türk Büyükleri Savaş Aletleri Sanat Sergisi' açıldı

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, ‘Kahraman Türk Büyükleri Savaş Aletleri Sanat Sergisi’nin açılışına katıldı.

Bilecik Müzesindeki açılışa Vali Kızılkaya’nın yanı sıra Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, serginin 2 yıllık bir çalışma sonucu hazırlandığını ve eserlerin 2 hafta müzede sergileneceğini söyledi. Bircan, "Genellikle tarihi silahlar üzerine çalıştım. Atalarımızın kullandığı kılıçları yapıyoruz. Kılıçlarımız gerçektir, imitasyon olmasına rağmen gerçek harp kılıçlarıdır. Üstün olarak yaklaşık 6 bin kat çelik olan kılıçlarımız da var ama bunlar yapılırken bir kılıç yaklaşık 3 ayda çıkıyor. Şu anda sergimizde bulunan ürünler kahraman Türk sultanlarının kılıçlarıdır. Sebebi ise bunlar hiç yenilmeyen komutanlarımızdır. İslami kılıçlarımız da bulunuyor sergimizde. Tüm meselemiz atalarımızı anmaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Kızılkaya ve Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı sergiyi gezdi.