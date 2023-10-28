Bilecik'te 'Kahraman Türk Kadınları' adlı defile ve tiyatro oyunu sahnelendi

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Kahraman Türk Kadınları’ adlı defile ve tiyatro oyunu sahnelendi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunu, Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yıldız ve Yaşar Külhan, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar izledi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım yanı sıra kurtuluş savaşı mücadelesinde yer alan Kara Fatma, Hayme Ana, Selcan Hatun, Fatma Bacı, Nene Hatun, Selcen Hatun, Makbule Efe, Altuncan Hatun ve yakın zamanda görevi başında şehit edilen Aybüke Öğretmen’in hayatından kesitler sunuldu.

‘Zafere Götüren Analar’ temasıyla sahne alan tarihi drama tiyatrosunda halk oyunları da izleyici ile buluşurken, etkinlik sonunda Vali Şefik Aygöl ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, sahne alan oyunculara çiçek takdim ederek, teşekkür etti.

Katılımcılar tarafından ayakta alkışlanan oyun sonunda protokol üyeleriyle oyuncular hatıra fotoğrafları çektirdi.