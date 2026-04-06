Bilecik'te 'Kırsalda Bereket Küçükbaş Destek Programı 2026' bilgilendirme toplantısı

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde ‘Kırsalda Bereket Küçükbaş Destek Programı 2026’ kapsamında üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Yenipazar ilçesine bağlı Selim Köyü’nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik ‘Kırsalda Bereket Küçükbaş Destek Programı 2026’ hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda programın başvuru şartları ve detayları üreticilere aktarıldı. Yapılan bilgilendirmede başvuruların 1 - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bireysel olarak yapılacağı ifade edildi. Toplantıda ayrıca; başvuru yapacak kişilerin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşından büyük olması, genç çiftçi kapsamında 41 yaş altı şartı, en fazla 105 anaç küçükbaş hayvana sahip olunması ve işletmesi olmayanların da programa başvurabileceği bilgisi paylaşıldı. Kısıtlamalara da değinilen bilgilendirmede, aynı haneden yalnızca bir kişinin başvuru yapabileceği, 20 baş üzeri büyükbaş işletmesi olanların, kamu çalışanlarının, şirketlerin ve diğer genç çiftçi destek programlarından yararlananların başvuru yapamayacağı belirtildi. Ayrıca ikamet şartı bulunduğu, verilen hayvanların 2 yıl süreyle satılamayacağı ve kiralık işletmeler için en az 3 yıllık kira sözleşmesi gerektiği de aktarıldı.

Toplantı, üreticilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.