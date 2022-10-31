Bilecik'te 'Manevi Danışman İstişare ve Tanışma' toplantısı yapıldı

Bilecik’te iki kurum işbirliğinde ’Manevi Danışman İstişare ve Tanışma’ yapıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü ile Bilecik İl Müftülüğü işbirliğinde Gençli Merkezi’nde ’Manevi Danışman İstişare ve Tanışma’ yapıldı. Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir ve Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında düzenlenen toplantıda yurtlarda görev alacak danışmanlar ile yeni öğretim yılında yapılması gerekenler hususunda istişarelerde bulunuldu. İki yurtta görev alacak danışmanlara gerekli bilgiler verildikten sonra, iki kurum arasında yapılacak işbirlikleri görüşüldü.