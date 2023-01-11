Bilecik'te 'Matematik Seferberliği' projesi hayata geçiyor

Bilecik’te “Matematik Seferberliği” projesi hayata geçirilirken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrenim görevlileri de katkı sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak amacıyla ‘Her Yerde Matematik’ anlayışıyla başlatılan “Matematik Seferberliği” projesi, BŞEÜ ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği ile hayata geçiriliyor. Eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek olan çalışmalar 11 ilkokul, 11 ortaokul ve 5 lisede yaklaşık bin 500 öğrenciyi ve okullarda görev yapan 200 matematik ile sınıf öğretmenini kapsayacak.

Öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara BŞEÜ’den Doç.Dr. İlker İnam, Doç.Dr. Figen Uysal, Doç.Dr. Tuğba Yurdakadim, Dr. Öğr. Üyesi Osman Alagöz, Dr. Öğr Üyesi Emrah Haspolat, Öğr. Gör. Dr. Seçil Demiray katkı sağlayacak.

BŞEÜ Rektörü Şükrü Beydemir’e ve öğretim üyelerine teşekkür eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Üniversitemizin verdiği bu güzel katkıya minnettarız” dedi.