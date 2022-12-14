Bilecik'te 'Önlem Al, Hayatta Kal' protokolü VKS toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik’te Güvenli Trafik, Güvenli Tarım Sempozyumu ve ’Önlem Al, Hayatta Kal’ işbirliği protokolünün Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısı gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ‘Önlem Al Hayatta Kal’ mottosuyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Güvenli Trafik, Güvenli Tarım Sempozyumu Bilecik İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonundan VKS ile katılım sağlandı. Toplantıya, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda; kırsal alanlar ve kırsal yollarda yoğun olarak meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi/azaltılmasına yönelik olarak; Kırsal alan koşulları ve tarımsal üretim faaliyetleriyle ilişkili trafik kazalarının azaltılması/önlenmesine yönelik bilimsel, teknik ve uygulayıcılar düzeyinde değerlendirmelerde bulunulması ve çözüm önerileri geliştirilmesi, bakanlıklar, üniversiteler, sektörel kuruluşlar, STK’lar ve trafik kolluğu arasında işbirliğinin geliştirilmesi, tarımsal faaliyetlerle ilişkili trafik kazalarının azaltılmasına yönelik denetim, eğitim ve kampanyaların sürekli ve sürdürülebilir hale getirilmesi konuları görüşülerek karara bağlanıldı.