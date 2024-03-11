Bilecik'te 'Şok Motosiklet Denetimleri'nde 29 bin 695 TL ceza yazıldı

Bilecik'te yapılan 'Şok Motosiklet Denetimleri'nde 29 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te 'Şok Motosiklet Denetimleri'nde 29 bin 695 TL ceza yazıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te yapılan ’Şok Motosiklet Denetimleri’nde 29 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan şok motosiklet denetimlerinde 66 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

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1 adet muayenesiz araç kullanmak, 1 adet sollama kurallarına uymamak, 1 adet kask takmamak ve 2 adet sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından toplam 29 bin 695 lira idari para cezası uygulandı.