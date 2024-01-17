Bilecik'te 'Turizm Birliği' kuruldu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen Turizm Geliştirme Ajansı İl Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ’Turizm Birliği’ kuruldu.

Gerçekleşen toplantıda Bilecik turizmini canlandırmak için kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yapan Vali Aygöl, Bilecik Turizm Birliği çatış altında söz konusu koordinasyonun sağlanarak Bilecik’in tanıtımının daha iyi bir noktaya geleceğini ifade etti.

Göreve başladığından bu yana Bilecik’in kültürünün, tarihinin ve topraklarının önemine değinen Vali Aygöl, ’’Bilecik’i herkes bilecek diye başlamıştık göreve. Bilecik’in sahip olduğu milli ve manevi zenginliklerin aynı zamanda ülkemizin de temel değerleri olduğunu belirtmek istiyorum. Bu zenginlikleri tanıtmada sorumluluk sahibi olan tüm kurum ve kuruluşların bir araya gelerek ortak akılla güzel adımlar atacağına inancım tam’’ ifadelerini kullandı.