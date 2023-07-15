Bilecik'te 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' adlı konferans düzenlendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' adlı konferans düzenlendi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde ’Türkiye Yüzyılının Kahramanları’ adlı konferans düzenlendi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi salonunda gerçekleşen konferansa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, il protokolü, akademisyenler, idari personel ve huzurevinden gelen vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açılışı ile başlayan program Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı Öğretim Görevlisi Sinem Tüfekçi’nin ’Türkiye Yüzyılının Kahramanları’ adlı konferans çerçevesinde ’Geçmişten Günümüze Darbeler Bağlamında 15 Temmuz’ konulu sunumu ile sona erdi.
Tarihten günümüze darbelerin anlatıldığı konferansta ’Türkiye Yüzyılı Kahramanları’ yad edildi.