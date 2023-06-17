Bilecik'te 'Ulusal Güvenli Kan Temini' projesi hayata girdi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Türk Kızılay’ı tarafından başlatılan “Ulusal Güvenli Kan Temini” projesi çerçevesinde kan bağışı kampanyası başlattı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’nın 184’üncü kuruluş yıl dönümü ve Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde düzenlenen bu kampanya ile ülkenin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerinin düzenli ve güvenli bir şekilde temin edilebilmesini sağlamak, kamuoyuna duyurmak, tanıtmak ve kan bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak hedeflendi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal liderliğinde, rütbeli personel, erbaş ve erlerden oluşan bir grup kan bağışında bulundu. Bu önemli kampanyanın Türk Kızılay’ıyla işbirliği içinde gerçekleştirildiği anlatan Sandal, , "’Ulusal Güvenli Kan Temini’ projesi çerçevesindeki faaliyetlerden sadece bir örneği olan kampanyalar aracılığıyla vatandaşların kan bağışına teşvik edilmesi ve toplumda kan bağışı kültürünün yaygınlaşması hedeflenmekte" dedi.