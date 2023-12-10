Bilecik'te 'Üniversiteli Olmak' semineri düzenlendi
Bilecik'te lise öğrencilerine yönelik Üniversiteli Olmak konulu seminer düzenlendi.
Bilecik’te lise öğrencilerine yönelik "Üniversiteli Olmak" konulu seminer düzenlendi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Emir Kudubeş tarafından verilen seminerde, üniversite sınavının içeriğine dair bilgilerle birlikte, geçmiş yılların sınav sonuçlarına ait sayısal veriler rehberliğinde çalışma stratejileri belirlenirken, üniversitede eğitim almanın avantajları hakkında bilgi verdi.
Bilecik 15 Temmuz Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerin, önümüzdeki günlerde diğer liselerde de verileceği öğrenildi.