Bilecik’te ’Üretici Kadınlar Hayır Çarşısı’ açıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde kurulan hayır çarşısı açılışını Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, eşi Işıl Kaya, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve davetliler gerçekleştirdi.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha çok dâhil olmaları, aile ekonomilerine destek olmaları için açılan hayır çarşısına ilgi büyüktü. Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ‘Bir Gün Değil Her Gün Kadın’ sloganıyla açılışı yapılan hayır çarşısında yaptığı konuşmada Bilecik Belediyesi olarak her zaman kadınlarla ilgili gerçekleştirilen faaliyetlerin yanında yer aldıklarını ve gerekli katkıyı vermeye çalıştıklarını belirtti.

Hayır çarşısının hazırlanmasında emeği olan tüm paydaşlara teşekkür eden Başkan Kaya, Bileciklileri hayır çarşısına davet etti.