Bilecik'te 'Yeni Hükümet Konağı' projesi için ilk kazma vuruldu

İhalesi yapılan ’Bilecik Hükümet Konağı’ projesi için yüklenici firmaya yer teslimi yapılırken 450 gün sürecek inşaat için ilk kazma vuruldu.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, projenin inşa edileceği alanda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, yüklenici firma yetkilileri ve teknik heyetle birlikte incelemede bulundu. 180 milyon TL bedelle ihale eden "Hükümet Konağı" projesinin 450 gün içerisinde tamamlanması hedeflendiği belirtildi.

"12 bin 232 kapalı hizmet alanı 14 idari birimi içinde bulunduracak"

Yeni gerçekleştirilecek projeyle valilik birimlerinin tek çatı altında hizmet vereceğini belirten Vali Kızılkaya, “Proje tamamlandığında valiliğimiz bünyesindeki tüm kamu hizmetlerini Hükümet Konağımızda toplayarak vatandaşlarımıza tek noktadan hizmet sunacağız. Toplamda, 12 bin 232 kapalı hizmet alanında 14 idari birimi içinde bulunduracak Hükümet Konağımızda 185 araçlık otopark da yer alacak. İlimizdeki önemli ihtiyaçlardan biri olan kamu yerleşkesini böylece oluşturmaya başlayacağız. Bilecik’e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vatandaşlar kesilen ağaçlara tepki gösterdi

Öte yandan valinin incelemelerin ardından yüklenici firma alanda ilk kazmayı vururken onlarca çam ağacı kesildi. Vatandaşlar buna tepki göstererek, ağaçların kesilmemesi, taşınması gerektiğini söyledi. Vali Dr. Kemal Kızılkaya ise kesilen ağaçların yerine proje sonunda yenilerinin dikileceğini söyledi.