Bilecik'te 'Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' projesi başlatıldı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme” projesi başlatıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan “Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme” projesi çerçevesinde geçmiş dönemki taramalarda başarılı olan yetenekli sporcular branşlara yönlendirilmeden önceki ilk aşama olan temel düzey spor eğitimleri merkez ve ilçelerde devam ediyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Gençlerimizi spora yönlendirmek en büyük amacımız bu yönde çalışmalara başladık. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek başarılı oldukları alanlarda eğitimine başlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.