Bilecik'te 1. BARUM Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik’te Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARUM) Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi.

Bu yıl ilki gerçekleşen ve 2,5 saat süren toplantı, online ve yüz yüze olarak aynı anda yapıldı.Rektör Beydemir’in konuşmasıyla başlayan toplantıda yapılabilecek iş birlikleri hakkında firmalar görüşlerini bildirdi. Sanayi - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - BARUM üçlü ayağı oluşturularak ortak bir noktada yapılacak iş birliklerinin vurgulandığı toplantıda somut adımlar atılması çerçevesinde çeşitli başlıklarda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Beydemir, BARUM Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu, Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç ve Doç. Dr. Mesut Işık, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral, Prof. Dr. Dilek Ünal ve firma yetkilileri katıldı.