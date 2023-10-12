Bilecik'te 1. Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı düzenlendi

Bilecik’te bu yıl birincisi düzenlenen Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı yapıldı.

Şeyh Edebali Kongre Kültür Merkezi’ndeki çalıştaya Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kurum müdürleri ile davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin tanıtımı müzik dinletisi sonunda açılış konuşması yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Sözlerime, dünyadaki doğal kaynakların büyük bir hızla tükenmeye başladığı; küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık gibi tehlikelerin geleceğimizi tehdit ettiği bu dönemde, böylesi önemli bir çalıştayın üniversitemiz ev sahipliğinde yapılmasından duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. Bilindiği üzere Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, sanayicilerimizin döngüsel ekonomi temelli yeşil dönüşüm geçişlerine destek sağlamak amacıyla 2022 yılında ’Endüstriyel Sürdürülebilirlik Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı’nı açarak sektörlerin ihtiyaç duyduğu ’Sürdürülebilirlik Uzmanı’ yetiştiren ilk ve tek üniversite olmuştur. Ülkemizde sanayimizin yeşil dönüşüm yolculuğunun daha hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren saygın kuruluşların yaptıkları faaliyetleri paylaşarak bu yolculukta zorlandıkları alanların da konuşulacağı bir platforma ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Açtığımız bu program kapsamında yapacağımız 1. Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı’nda farklı sektörlerden ve sektörünün öncüleri olan firmaların sürdürülebilirlik uygulamalarının bir arada sunulduğu ve işletmelerin sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmelerine katkı sağladığı aynı zamanda gençlerimizin bu alanda bilgi birikimlerini artırarak profesyonel Sürdürülebilirlik Uzmanları ile doğrudan görüşme sağlayabilmeleri amaçlanmıştır. Çalıştayımızın amacına uygun olarak verimli ve başarılı geçeceğine inanıyorum" dedi.

"Green Metric Dünya Üniversiteleri sıralamasında Türkiye’deki üniversiteler arasında 15’inci sıradayız"

Rektör Beydemir konuşmasının devamında, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak, ülkemiz ve dünya geleceği için mühim çalışmalara imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Bilindiği üzere Sıfır Atık Koordinatörlüğümüz eliyle yürüttüğümüz başarılı çalışmalar neticesinde merkez ve ilçe kampüslerimizin tamamına Sıfır Atık Belgesi kazandırdık. Üniversitelerin sürdürülebilirlik, eğitim, altyapı, çevre ve enerji, iklim değişikliği gibi hususlarda değerlendirildiği Green Metric Dünya Üniversiteleri sıralamasında Türkiye’deki Üniversiteler arasında 15’inci sıradayız. Üniversitemizin bu başarısı hiç şüphesiz öğrencisi, akademik ve idari personeli ile topyekûn bir bilinç ve farkındalığın sonucudur. Bu kapsamda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile üniversitemiz arasında bir iş birliği protokolü imzalayarak nitelikli temel ve ürüne yönelik uygulamalı, bilimsel teknolojik araştırma ve projeler yürütmeye başladık. Ülkemiz için kritik olan teknoloji alanlarında uzman yetiştirmeyi amaçladığımız protokol çerçevesinde ayrıca öğrenci ve öğretim elemanlarımızın sanayinin ihtiyaçlarını tanımalarını ve bu ihtiyaçlara pozitif katkılar sunmalarını sağlayacağız. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezimizi özellikle mermer ve seramik sektörlerinin ihtiyaç duyduğu ’İnert Atık Belgesi’ için ’Yorumlu Teknik Rapor Hizmet’ desteği sağlamaya başladı. Geçtiğimiz Nisan ayı itibarıyla BARUM tarafından verilmeye başlanan “Yorumlu Teknik Rapor Hizmet” desteği ile inert atıkların geri dönüşüme kazandırılması için önemli bir adım atılmış oldu" dedi.

"Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisimizde 1 yıl gibi kısa bir sürede toplam 120 akademisyenimiz proje desteği almış durumdadır"

Rektör Beydemir, "BARUM’da ayrıca ilimizde bulunan 8 adet organize sanayi bölgesindeki pek çok sanayi kuruluşuna üretim, inovasyon, ve Ar-Ge alanlarında destek vermekteyiz. Üniversite - Sanayi iş birliklerini önemsemekle kalmıyor gerekli yatırımları hızla hayata geçiriyoruz. BARUM, mühendislik alanlarındaki inovatif araştırmalara öncülük etmekte ve sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet vererek üniversite-sanayi iş birliğine güç katmaktadır. Merkezimizde 2022 yılı boyunca 25 farklı sanayi kuruluşuna 270 adet analiz yapılmıştır ve diğer yıllara göre analiz yaptıran sanayi kuruluşları sayısında 3,5 kat artış, yapılan analiz sayısında ise 4,5 kat artış sağlanmıştır. Merkezimiz 2018 yılından itibaren 44 farklı firmaya hizmet vermiştir. Bilimsel araştırma projelerimiz için geçtiğimiz yıl kurduğumuz ve çalışmalarına büyük bir heyecanla devam eden Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisimizde 1 yıl gibi kısa bir sürede toplam 120 akademisyenimiz proje desteği almış durumdadır. Nitelikli projelerin adeta mutfağı konumda olan ofisimiz “bir fikrim var” diyen tüm akademisyenlerimizin fikirlerini projeye dönüştürebilmeleri ve gerçekleştirebilmeleri için çalışmaktadır. Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projelerine verilen desteklerde ciddi oranda bir iyileştirme sağladık. Çünkü üniversitelerin, dolayısıyla bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu ürün akademik veriler ve makalelerdir. Buradan hareketle üniversitemizin makale ve atıf sayılarında Web Of Science verilerine göre 2020 yılı öncesinde 474 olan yayın sayımızı son 3 yılda yüzde 70 oranında artırarak 809’a çıkarmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz pandemi koşullarına rağmen bu artışı sağlayan değerli hocalarımı huzurlarınızda bir kere daha tebrik ediyorum. Yayın sayımızdaki bu artışın önümüzdeki süreçte de istikrarlı bir şekilde süreceğine yürekten inanıyorum. Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğümüz tarafından yapılan ve 2020 yılı öncesinde 3 olan AR-GE Proje sayımızı 2022 yılı sonunda 14’e çıkarmış bulunmaktayız. Aynı dönemde 1 olan Patent Başvuru sayımızı ise an itibarıyla 16’ya çıkarmış durumdayız.Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğümüz pandemi dönemine denk gelmesine rağmen 2020-2021 yıllarında 11; 2022 yılında 35 ve 2023 yılının ilk 3 ayında 10 olmak üzere toplam 56 firma görüşmesi gerçekleştirmiştir. İlimizdeki ve bölgemizdeki sanayi kuruluşlarına Ar-Ge ve patent desteği sağlamak, firmalarımıza katma değer oluşturmak adına büyük bir çaba sarf eden Koordinatörlüğümüz 2020 yılı öncesi 6 olan firma etkinlik sayısını da 34’e çıkarmış durumdadır" ifadelerine yer verdi.

Programda; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Murat Sürekli ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal birer konuşma gerçekleştirdi.

Program sonunda, katılımcılara plaket takdiminde bulunuldu.