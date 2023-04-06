Bilecik'te 103 adet tarihi sikke ele geçirildi

Bilecik'te düzenlenen tarihi eser operasyonundan Roma dönemine ait olduğu düşünülen 103 adet sikke ele geçirildi.

Bilecik'te 103 adet tarihi sikke ele geçirildi
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Bilecik’te düzenlenen tarihi eser operasyonundan Roma dönemine ait olduğu düşünülen 103 adet sikke ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1 şüpheli şahsın tarihi eser bulundurduğundan şüphelenildi. Bu çerçevede adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak yapılan çalışmada V.Ç. isimli şüpheli şahıstan 103 adet sikke ve obje ile 1 adet detektör ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.