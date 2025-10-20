Bilecik'te 115 jandarma personelinin katılımı ile 18 noktada Huzur ve Güven uygulaması

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen Huzur ve Güven uygulamasında 7 bin 791 kişi kontrol edilirken, araması bulunan 14 kişi yakalandı.

Bilecik’te jandarma tarafından 18 farklı noktada 115 personelin katılımı ile bir uygulama yapıldı. Konu hakkında Bilecik İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Umuma açık yerler ile kontrol edilen park ve bahçeler 26, kontrol edilen iş yeri: 23, kontrol edilen kullanılmayan boş ev 39, kontrol edilen araç bin 409, bu araçlardan 41 adedine 161 bin 516 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edilirken, 12 yoklama kaçağı yakalandı. Uygulama kapsamında UYAP, asaldan 12 olmak üzere toplam 14 şahıs yakalanmıştır. 1 yakalamalı şahsa taahhütname girilerek serbest bırakılmış, 1 yakalamalı şahıs gözaltına alınmış, alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 6 düzensiz göçmen yakalanmış ve yapılan tebliğin ardından serbest bırakılmış. 3 haciz/yakalamalı araç otoparka teslim edilmiştir" denildi.