Bilecik'te 14 çocuk toplu sünnet töreniyle erkekliğe adım attı

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan toplu sünnet şöleninde bir araya gelen 14 çocuk ve aile üyeleri, gönüllerince eğlendi.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sünnet şöleninde çocuklar önce üstü açık otobüs ile şehir turu yaptı daha sonra maskotlar ve eğlenceli gösteriler eşliğinde sünnet şöleni yaşadı. Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen sünnet şölenine Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve davetliler, çocukları güzel günlerinde yalnız bırakmadı. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı sünnet şöleninde tüm çocukların ellerine kına yakarak, hediyeler verdi.

“Bugün de burada sizlere ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz”

Başkan V. Subaşı burada yaptığı konuşmada, Bilecik Belediyesi olarak güzel bir çalışmayı gerçekleştirmemin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

‘’Bugün burada sizlerle ve çocuklarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah daha sağlıklı daha güzel ve başarılı zamanlarını da görmek sizlere nasip olur. Bizler Vadipark’ı başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız için böyle güzel aktiviteler yapmak üzere yeniden tasarladık ve hazırladık. Bugün de burada sizlere ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Tüm aile üyelerine ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

Aile üyeleri ve çocuklar da düzenlenen sünnet şöleninden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Toplu sünnet şölenine katılanlar, çocuklara hediyeler vererek, hatıra fotoğrafları çektirdi.