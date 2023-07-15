Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde şehitlik ziyaret edildi

Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde ilk anma programı şehitlikte gerçekleşti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleri Bilecik şehir mezarlığında bulunan şehitlikte bir araya geldi. Saygı duruşu ve askerlerin saygı atışının ardından Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve berberindekiler şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Vali Kızılkaya’nın Şehitlik Defterini imzalamasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Burada günün anlam ve önemine anlatan Vali Kızklkaya, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’inci yıl dönümünü vatanımız içinin canını feda eden şühedamız sayesinde aziz vatanımızda, kutsal bayrağımızın gölgesi altında huzur ve güven içerisinde karşılıyoruz. 7 yıl önce bugün, vatanımızın birlik ve beraberliğine kast ederek, kirli planlarını gerçekleştirmek isteyen hainlere aziz milletimiz canını ortaya koyarak en net cevabı vermiş ve vatanımıza sahip çıkmıştır. Ülkemizin geleceğine kast eden hain kalkışma karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Aziz Milletimiz, meydanları, caddeleri ve sokakları doldurmuştur. Hain darbe girişimiyle, milletimizin üzerine bombalar yağdırarak diz çöktürmek isteyenlerin hesapları milli iradenin kahramanları sayesinde bozulmuştur. Ebediyete kadar hür yaşamaya ant etmiş aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde gece boyunca tankın, tüfeğin, topun ve uçağın karşısına kendini siper ederek, darbe teşebbüsünde bulunan alçakların hedeflerine ulaşmalarını engellemiştir. Birinci Dünya savaşında yedi düvelin karşısında ’Çanakkale Geçilmez’ dediğimiz gibi, 7 sene önce bugün de ’Türkiye Geçilmez’ diyerek ilelebet sürecek beraberliğimizi tüm dünyaya haykırılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle milli irademize ve demokrasimize sahip çıkmak uğruna gözünü kırpmadan hayatını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.