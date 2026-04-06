Bilecik'te 156 bin adet makaron ele geçirildi
Bilecik'te yapılan operasyonda 156 bin adet makaron ele geçirildi.
Bilecik’te yapılan operasyonda 156 bin adet makaron ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce Bozüyük ilçesinde bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 40 bin adet doldurulmuş makaron, 116 bin adet bandrolsüz makaron, 50 kilogram tütün, 1 adet profesyonel sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildi. Yapılan operasyondan gözaltına alının 1 kişi, ifadesi akabinde serbest bırakıldı.