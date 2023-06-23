Bilecik'te 1,6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Bilecik'te akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1,6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bilecik'te 1,6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Bilecik’te akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1,6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce ilimizde akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda; 1,6 ton menşei belirsiz akaryakıt ve 2 adet fiber tank ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.